Телеграм канал гърми: Путин е умрял, активиран е негов двойник, тече преврат!

В руския телеграм канал General SVR се появиха съобщения, че 71- годишният Владимир Путин е починал и е активиран негов двойник. В канала отдавна има твърдения, че руският президент страда от рак и е неизлечимо болен. Според съобщенията е даден ход на преврат. Кремъл опровергава тези съобщения.

"Вчера през втората половина на деня здравословното състояние на президента на Русия Владимир Путин започна рязко да се влошава. Около 20 часа московско време дежурните лекари повикаха допълнителна бригада от лекари, които след пристигането си започнаха да реанимират президента, по това време състоянието на Путин беше критично“, пише в информацията в канала.

"В 20.42 ч. московско време лекарите спряха реанимацията и констатираха смъртта на президента. Уведомих дежурната охрана на вратата за случилото се. По лично нареждане на Дмитрий Кочнев (Директор на Федералната служба за защита на Русия) беше блокирана стаята в резиденцията на президента във Валдае, която се използваше за интензивно лечение и в която Путин почина", гласи съобщението.

"Лекарите останаха в капана на стаята с трупа на президента. Служителите на службите за сигурност казаха на медиците да се успокоят, да не вдигат шум и да изчакат. По нареждане на Кочнев е засилена охраната и на двойника на президента. Въпросът вече е решен, включително и за бъдещата съдба на лекарите. Взето е решение за запазване на сегашния режим и използване на двойника на Путин в образа на президента. НО!!! Ако докато Путин беше жив, беше възможно да се използва двойник без особени проблеми, сега след смъртта на държавния глава всеки опит да се представи двойникът за президент е държавен преврат“, гласи още съобщението в канала.



