МВР официално: Мъж загина при наводнението в "Елените", втори се изирва

Потвърдена е смъртта на един човек във ваканционно селище "Елените", след като голяма приливна вълна мина през курортното селище. Издирва се и един багерист в курортното селище, заяви на брифинг на МВР заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров:

"В настоящия момент в три области - Бургас, Монтана и Перник има въведени в различни общини бедствени положения. Още от сутринта министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика оперативния щаб при бедствия на МВР при бедствия и беше въведен в действие плана при бедствия от точка наводнения. Потвърдено е за един загинал човек във ваканционно селище "Елените", който се е намирал в една от сградите. Той е бил в подземно помещение, което е негово работно място и просто не е уведомен за случилото се. Този човек просто се е намирал в такова място и помещение, до което не е достигнала информацията. Нещата са се случили много бързо. Министър Митов пътува за Бургас, където да се координира работата на общинските кризисни щабове".

Тони Тодоров посочи, че вероятно се издирва още един човек в "Елените", който е работник багерист, като все още няма подробна информация, но може би ще се окаже достоверна.

Той посочи, че няма бедстващи хора в района, като всички, които е трябвало, са били евакуирани навреме. "Където е подадена информация по "BG-Alert", системата е задействана и е,оказала своето информационно влияние върху всички хора", посочи Тодоров.

"На "Елените", където ситуацията е най-сложна, в тези 4 сгради в този комплекс, който е най-пострадал, са евакуирани около 50 души, които незабавно са се качили на по-високи етажи и няма опасност за тях", каза още заместник-министърът на вътрешните работи.



