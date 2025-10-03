  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +14
Пловдив: +7 / +10
Варна: +8 / +14
Сандански: +8 / +12
Русе: +9 / +10
Добрич: +7 / +14
Видин: +7 / +7
Плевен: +7 / +7
Велико Търново: +5 / +7
Смолян: +4 / +6
Кюстендил: +6 / +8
Стара Загора: +6 / +8

ЕК: Стената срещу дронове ще защитава целия континент

  • Сподели в:
  • Viber
ЕК: Стената срещу дронове ще защитава целия континент
A A+ A++ A

Обсъжданата европейска стена срещу дронове се предвижда да защитава целия континент и не само държавите от източния фланг, заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, предава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Той коментира, че случаите от последните часове с навлизане на дронове над военна база в Белгия и над летището в Мюнхен показват, че заплахата е срещу всички в ЕС. Първостепенната задача е източният фланг, там държавите са по-изложени на опасност, но се предвижда защитната система да бъде континентална, поясни говорителят.

По неговите думи засегнатите държави трябва да разследват подобни случаи, включително посоката на движение на дроновете и степента на заплаха, която създават. Преди дни говорител на ЕК уточни, че решенията за свалянето на дронове, навлезли във въздушното пространство на страна от ЕС, се взимат от засегнатите държави.

Зачестилите нарушения на европейското въздушно пространство ще бъдат обсъдени следващата седмица от евродепутатите в Страсбург.

#ЕК #дронове

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Отбрана
Последно от Отбрана

Всички новини от Отбрана »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?