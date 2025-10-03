ЕК: Стената срещу дронове ще защитава целия континент

Обсъжданата европейска стена срещу дронове се предвижда да защитава целия континент и не само държавите от източния фланг, заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, предава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Той коментира, че случаите от последните часове с навлизане на дронове над военна база в Белгия и над летището в Мюнхен показват, че заплахата е срещу всички в ЕС. Първостепенната задача е източният фланг, там държавите са по-изложени на опасност, но се предвижда защитната система да бъде континентална, поясни говорителят.

По неговите думи засегнатите държави трябва да разследват подобни случаи, включително посоката на движение на дроновете и степента на заплаха, която създават. Преди дни говорител на ЕК уточни, че решенията за свалянето на дронове, навлезли във въздушното пространство на страна от ЕС, се взимат от засегнатите държави.

Зачестилите нарушения на европейското въздушно пространство ще бъдат обсъдени следващата седмица от евродепутатите в Страсбург.