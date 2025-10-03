Задържаха за убийство руски олигарх
Предприемачът и милиардер Ибрахим Сюлейманов, заподозрян в убийство, е задържан в Москва. Това съобщи Telegram каналът Baza, цитиран от Факти.бг.
Според канала, предприемачът е бил задържан в нощта на 2 октомври. Той е заподозрян в убийство, извършено преди няколко години. Не се съобщават допълнителни подробности по случая.
Скоро ще бъде определена превантивна мярка на Сюлейманов и разследващите ще настояват за ареста му.
Сюлейманов е смятан за един от най-влиятелните олигарси в съвременна Русия. Той вече е осъждан за измама и пране на пари, но дори след това успява да запази влияние и власт. Преди това е бил обвинен в контрол над държавната система за резервации на авиокомпании "Сирена-Травел" и в упражняване на влияние в ключови сектори като транспорт, авиация и информационни технологии.
Още по темата:
- » Русия отчита срив в приходите от петрол и газ, дефицитът надхвърля целите
- » Путин: „Европа носи отговорност за продължаването на конфликта в Украйна“
- » „По-силни сме, Русия е слаба“ - Орбан заплаши, че ще сваля руски дронове (ВИДЕО)