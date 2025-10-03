Бедствено положение в Несебър, задействаха BG-ALERT
Обявено е бедствено положение в община Несебър поради обилни валежи. Системата BG-ALERT беше задействана от областния управител на Бургас Владимир Крумов. Призивът към гражданите е да не предприемат пътувания и по възможност да останат на високо място.
Към момента в по-голямата част от община Несебър вали силен дъжд. По-рано общинската администрация в Несебър обяви, че училищата и детските градини ще останат затворени днес, а автобусите от градския транспорт не изпълняват курсове.
Припомняме, че бедствено положение бе обявено и в Общините Царево и Трън. Частично бедствено положение е в сила за Бургас.
