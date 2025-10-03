Милена Николова: Хората мислят, че случващото се в детската градина няма да излезе навън

Цари една култура на мълчание и хората си мислят, че това, което става в детската градина, няма да излезе навън. Такъв коментар направи пред БНР Милена Николова, координатор "Детски политики, образование и здраве" в Национална мрежа за децата, след като в общественото пространство се разпространи информация за предполагаемо насилие над 4-годишно дете в детска градина в Каблешково.



НМД изпрати позиция към отговорните институции по случая, в която се настоява за спешни реформи в детското правосъдие и системата за закрила.



"Няма как да бъдат поставени под съмнение думите и възприятията на едно дете, макар и на 4 години. Според законодателството, когато става въпрос за деца, жертви на престъпления, те имат право веднага да им бъдат предоставени процесуални гаранции, да бъдат изслушани и да бъде взето под внимание това, което казват".

Огромен проблем е липсата на култура да се подават сигнали, отбеляза Николова.

"Има много повече недокладвани случаи на насилие над деца, отколкото сигнали, които са фалшиви. Важно е да се дава гласност, за да бъдат накарани институциите да си свършат работата".

Необходимо е в подобни случаи да се запази анонимността и достойнството на пострадалото семейство, отбеляза тя.

Хората, които работят с деца, трябва да си опресняват знанията и да преминават през тренинги и обучения, касаещи закрилата на детските права, подчерта Николова, но посочи, че няма масова практика това да се прави.

"Ако не можеш да си намериш друга работа, започваш като "лелка" в детската градина, което е тотално объркано. Не бива да се отнасяме с такова пренебрежение към този вид работа. Децата са наистина нашето бъдеще. Като общество носим отговорност към тях. Грижата трябва да се поверява на специалисти.

За съжаление, все още нямаме системно въведено здравно и сексуално образование в училищата и в детските градини. Това е криворазбран срам и тема табу. Води до такива случаи – да не бъде разпознато сексуалното насилие над дете".

От НМД са готови да предоставят правна помощ на пострадалото семейство в Каблешково, но се надяват, че все пак институциите ще си свършат работата.