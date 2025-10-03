  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +14
Пловдив: +7 / +10
Варна: +8 / +14
Сандански: +8 / +12
Русе: +9 / +10
Добрич: +7 / +14
Видин: +7 / +7
Плевен: +7 / +7
Велико Търново: +5 / +7
Смолян: +4 / +6
Кюстендил: +6 / +8
Стара Загора: +6 / +8

Жена подаде сигнал за бомба на летище София, за да не изпусне самолета

  • Сподели в:
  • Viber
Жена подаде сигнал за бомба на летище София, за да не изпусне самолета
A A+ A++ A

52-годишна жена от Твърдица беше задържана на летище София, след като подаде фалшив сигнал за взривно устройство, за да забави полет, за който е закъснявала. Инцидентът се е разиграл на 2 октомври, съобщават националните медии.

Полетът, който според информация на "24 ЧАСА" е бил за Лондон, е трябвало да излети в 19:00 часа. Осъзнавайки, че няма да успее да се качи навреме, жената се е обадила на спешния телефон 112 и е съобщила за поставена бомба в самолета.


Действията ѝ действително са довели до забавяне на машината, но не и до желания от нея резултат. Вместо да се качи на борда, пътничката е била установена и задържана от органите на реда на летището.

От полицията уточняват, че задържаната няма предишни криминални прояви. Въпреки това, Прокуратурата ще ѝ повдигне обвинение за умишлено подадения неверен сигнал за опасност.

#"Летище София"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?