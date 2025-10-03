Жена подаде сигнал за бомба на летище София, за да не изпусне самолета

52-годишна жена от Твърдица беше задържана на летище София, след като подаде фалшив сигнал за взривно устройство, за да забави полет, за който е закъснявала. Инцидентът се е разиграл на 2 октомври, съобщават националните медии.

Полетът, който според информация на "24 ЧАСА" е бил за Лондон, е трябвало да излети в 19:00 часа. Осъзнавайки, че няма да успее да се качи навреме, жената се е обадила на спешния телефон 112 и е съобщила за поставена бомба в самолета.



Действията ѝ действително са довели до забавяне на машината, но не и до желания от нея резултат. Вместо да се качи на борда, пътничката е била установена и задържана от органите на реда на летището.

От полицията уточняват, че задържаната няма предишни криминални прояви. Въпреки това, Прокуратурата ще ѝ повдигне обвинение за умишлено подадения неверен сигнал за опасност.