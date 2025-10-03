Кметът на Св. Влас: Има пострадали, издирват се двама души, завлечени с кола към морето

Обстановката във ваканционно селище "Елените" е много лоша - така обобщи критичната ситуация кметът на община Св. Влас Иван Николов.

„Пострадали хора, наводнени къщи, обърнати коли, разрушена инфраструктура, такова нещо не сме виждали от десетилетия“, посочи Николов.

Той обясни, че има пострадали хора, погрижили са се за тях и те вече са на сигурно. "Има сигнал и за двама души, бедстващи в автомобил, водата ги е взела към морето, на място са екипи на Гражданска защита и Пожарната. Всички са на терен. Очакваме да разберем, дано няма жертви, молим се", каза още кметът на Св. Влас.

"Много вода дойде, всички дерета са преляли. Бяхме подготвени, деретата са изчистени, всички адекватни мерки сме взели, но водата е страшно много. Няма как", допълни Иван Николов.

От сутринта тече извънредна, спешна евакуация във ваканционно селище "Елените" заради наводнението след обилните валежи цяла нощ и през днешния ден. Задействана бе и системата за предупреждения BG-ALERT с указания за качване нависоко. Районът е отцепен от полицията. На пътя има обърнати коли и изкоренени дървета.

Областната управа на Бургас е пуснала искане до Военноморска база "Атия" за мобилизиране на сили, в това число лодки и водолази, които да подпомогнат действията по овладяване на ситуация в курортното селище Елените, съобщиха от пресцентъра на управата. За момента няма потвърждение на информацията за жертви от наводнението. Към Елените пътува и областният управител на Бургас Владимир Крумов.