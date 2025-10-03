  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +14
Пловдив: +7 / +10
Варна: +8 / +14
Сандански: +8 / +12
Русе: +9 / +10
Добрич: +7 / +14
Видин: +7 / +7
Плевен: +7 / +7
Велико Търново: +5 / +7
Смолян: +4 / +6
Кюстендил: +6 / +8
Стара Загора: +6 / +8

Депутатите решиха: НСО няма да вози администрацията на президента

  • Сподели в:
  • Viber
Депутатите решиха: НСО няма да вози администрацията на президента
A A+ A++ A

Националната служба за охрана (НСО) вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента, реши окончателно на второ четене парламентът. Промяната в Закона за НСО беше приета със 119 гласа „за“, 64 „против“ и 13 „въздържал се“.

Отхвърлени бяха предложенията на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ депутатите да не бъдат охранявани от Националната служба за охрана при конкретна застрашеност и да се махне охраната от НСО на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

#НСО

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?