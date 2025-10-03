Народът за бедствието на морето: Цяло лято скубаха народа,природата си знае работата!
Както вече ви информирахме, в момента тече евакуация във ваканционно селище Елените. Задействана е системата BG Alert с указания за незабавна евакуация и качване на високо. Над 10 екипа на пожарната са на място. Областният управител също пътува натам.
В социалната мрежа Фейсбук обаче се появиха интересни коментари за това, че случващото се е следствие от човешките дейности в района и неразумната политика на държавата:
"Цяло лято скубаха народа, сега олеле. Природата си знае работата"
"Нормално! Вместо диги, водоотводи и гори - бетони и хотели. Сърбайте си попарата, богаташи...", не крият недоволството си хората.
