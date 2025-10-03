Мъж се удави от приливна вълна във вилата си между Свети Влас и "Елените"

За загинал мъж във вилата си, между „Свети Влас” и "Елените", съобщи кметът на Несебър Николай Димитров. Други три жени са бедствали в къщите си и са спасени от служители на пожарната. Приливната вълна е дошла от затлачено близко дере.



За това потвърди и зам.министърът на МВР Тони Тодоров като уточни, че в "Св. Влас" няма други бедстващи към момента: "Намерено тяло на един мъж в подземен етаж на сграда в района на вилно селище "Елените".

Много улици в Несебър, „Слънчев бряг”, „Св. Влас” и „Елените” са залети с кални реки и буквално изровени и е унищожена пътната инфраструктура. Със сигурност количествата валежи е над 350 литра на кв.м. Около 30 автомобила са залети почти до покривите.

Областният управител Владимир Крумов изведе кризисния щаб на Област Бургас на територията на община Несебър. От различни Районни управления на полицията на други населени места в областта са изпратени високопроходими автомобили, които екипът ни видя на пуснати сирени да пристигат в „Св. Влас”.