Измамници крадат гласове с AI за нова схема в България

Нова, изключително опасна схема за телефонни измами, използваща изкуствен интелект за клониране на гласове, вече е активна и в България. От Министерството на вътрешните работи (МВР) официално предупредиха гражданите да бъдат изключително внимателни и да предупредят своите по-възрастни близки.

Престъпната схема се развива на два етапа. Първо, измамниците се обаждат на набелязаната жертва под произволен претекст, като целта им е да проведат кратък разговор от 20-30 секунди. През това време те записват гласа на човека. Във втория етап, с помощта на специализиран софтуер с изкуствен интелект, те клонират записания глас и създават фалшиво гласово съобщение.



Това съобщение, което звучи напълно автентично, се изпраща до най-близките роднини на жертвата. В него "клонираният" глас паникьосано обяснява, че е изпаднал в тежка беда – катастрофа, арест или друга спешна ситуация, и се нуждае от незабавно изпращане на голяма сума пари.

Как да се предпазим

От МВР съветват гражданите да предприемат превантивни мерки, за да се защитят от този вид измама, известна като "вишинг" или "гласов фишинг". Най-ефективният метод е да се уговорите предварително с най-близките си хора за специален "таен въпрос" или кодова дума. "Разберете се с най-близките си, ако получат отчайващо обаждане от вас, да зададат някакъв въпрос, на който само вие двамата знаете отговора, например някаква минала случка, в която заедно сте участвали", съветват от полицията. По този начин, дори гласът да звучи автентично, измамниците няма да могат да отговорят на контролния въпрос и схемата им ще се провали.

Глобален проблем

Този тип престъпления представляват еволюция на познатите фишинг атаки с фалшиви имейли и съобщения. Според данни на международната организация Global Anti-Scam Alliance, потребителите по света са загубили над 1 трилион долара заради различни онлайн и телефонни измами. Властите призовават при получаване на подобно обаждане в никакъв случай да не се изпращат пари и незабавно да се подаде сигнал на телефон 112.