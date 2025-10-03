"Топлофикация София" увери: Ремонтът в "Дружба" ще бъде изпълнен в рамките на 90 дни

Изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров и общинските съветници влязоха в остър спор по време на извънредното заседание на Столичния общински съвет, посветено на състоянието на дружеството и стартиралия ремонт на топлопреносната мрежа в "Дружба-2".



"Мрежата в "Дружба-2" е на почти 40 години. Само през миналата година имахме 930 сигнала за влошено снабдяване и над 100 сериозни прекъсвания. Загубите по трасето вече достигат 280 тона на час", заяви Петър Петров. По думите му ремонтът не може да бъде отлаган, защото в разгара на зимата проблемите биха били още по-тежки и засягали не само "Дружба", но и "Малинова долина", "Лозенец" и "Младост-4".

Шефът на "Топлофикация" увери, че проектът за над 50 млн. лв. ще бъде изпълнен в рамките на 90 дни, като част от обектите се очаква да приключат предсрочно. "Всички договори са подписани, средствата са налични по сметките на дружеството. Работи се активно, включително и в училища и детски градини. Очаквам да приключим дори преди крайния срок", каза още той.

Петров обясни, че графикът за изпълнение е "прогнозен", за да може екипите да реагират при непредвидени обстоятелства и да започват нови участъци веднага щом приключат предишните.



Съветникът от "Спаси София" Андрей Зографски обаче оспори оптимистичните прогнози на ръководството: "Честито за новите 550 млн. лв. задължения само за година - рекордна скорост от 2 млн. лв. на ден. Вие започвате единствения голям ремонт за тази година в най-неподходящото време - със снега. А вече има забавяне от обявения график."

Зографски подчерта, че "Топлофикация" няма яснота с какви средства ще разплати ремонта, оценяван на над 50 млн. лв. "Булгаргаз" настоява да внасяте по 25 млн. лв. месечно плюс текущите дългове от 2 млн. лв. на ден. Как смятате да се справите с този финансов товар?", попита той.

Стефан Спасов, отново от "Спаси София", поиска гаранции за условията по договорите с изпълнителите и източниците на финансиране: "Най-лошият сценарий е да разкопаете 10 км трасе и да се окаже, че няма пари да платите. Това би означавало "Дружба-2" да остане без парно и топла вода в разгара на зимата."

Прошко Прошков от ГЕРБ защити ръководството на "Топлофикация", макар и с критики: "Да, ремонтът е закъснял и тежи на хората, но е неизбежен. Ако не се направи сега, зимата ще е пълна с аварии. Трябва да загърбим егото и да търсим решения, включително с колегите от "Спаси София". Проблемът е системен - регулаторният модел предопределя отрицателен паричен поток и дружеството няма капацитет само да инвестира."

Прошков настоя за създаване на контактна група между кмета, председателя на СОС и държавата: "Без намесата на правителството и помощ за справяне с дълговете и регулациите, изход няма. Нито концесия, нито консултанти ще помогнат, ако държавата стои настрана", пише news.bg.

В заключение Петър Петров увери, че ремонтът се финансира със "собствени средства" на дружеството и няма риск да остане неплатен. Той подчерта, че екипите работят денонощно, за да съкратят максимално срока, а договорите предвиждат неустойки при закъснение.

"Да, времето не е подходящо, но ако отложим ремонта, рискът е цяла "Дружба" и други квартали да останат без парно в средата на зимата. Това е критично за следващите 30 години", заяви директорът на "Топлофикация".