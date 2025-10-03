  • Instagram
ЦСКА се раздели с още двама

ЦСКА се раздели с още двама
ЦСКА продължава да се разделя с хора, които работят в клуба в опит да излезе от невижданата игрова криза - "червените" са едва с една победа след 10 кръга и заемат срамното 12-то място.

Един от основните проблеми е лошото психологическо състояние на футболистите, което продължава още от края на сезон 2023/24 - от загубения плейоф за участие в Европа от ЦСКА 1948.

За целта "червените" се разделиха с психоложката Полина Хаджиянкова, плюс завеждащия международния отдел Стоян Петков. Хаджиянкова бе назначена в ЦСКА преди малко повече от 2 години, но явно има нужда от промяна на нейната позиция. Петков бе в клуба от 2016-а. Вече са намерени техни заместници.

Очаква се в клуба да настъпят още промени през следващата седмица, пише Тема спорт. Както е известно, от около месец клубът е в процес на избор за нов шеф на школата след освобождаването на Костадин Ангелов-Лаптопа.

#ЦСКА

