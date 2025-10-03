Водната криза ескалира! Кмет получи смъртна заплаха
Кметът на община Плевен Валентин Христов е получил заплаха за живота си. Това потвърди самият той пред журналисти днес.
Заплашителен е-мейл, в който се посочва, че в личния му автомобил и близо до дома му ще бъде поставена бомба, е получен на служебната електронна поща. В него се призовава той да пусне водата и да подаде оставката си.
"В писмото се иска аз да пусна веднага водата, което реално не зависи от мен. И второ - да подам оставка, което смятам, че е основният мотив. Водата се полза само за предлог", коментира Христов. Той подчерта, че оставка няма да подаде, пише БТА.
След като заплахата е получена, е уведомена прокуратурата и полицията. Кметът каза, че му е назначена полицейска охрана.
Още по темата:
- » Кметът на Малорад, след като беше хванат да шофира дрогиран: Току-що си бях изпил хапчетата
- » Голяма новина за Паметника на Съветската армия, каза я кмет
- » ГЕРБ продължава да управлява в Пловдив с каратист! Кметът на кв. "Тракия" поема голямата община
Коментирай
Най-четено от Криминални
Водната криза ескалира! Кмет получи смъртна заплаха14:20 03.10.2025 | Криминални
Последно от Криминални