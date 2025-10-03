  • Instagram
Водната криза ескалира! Кмет получи смъртна заплаха

Водната криза ескалира! Кмет получи смъртна заплаха
Кметът на община Плевен Валентин Христов е получил заплаха за живота си. Това потвърди самият той пред журналисти днес.

Заплашителен е-мейл, в който се посочва, че в личния му автомобил и близо до дома му ще бъде поставена бомба, е получен на служебната електронна поща. В него се призовава той да пусне водата и да подаде оставката си.


"В писмото се иска аз да пусна веднага водата, което реално не зависи от мен. И второ - да подам оставка, което смятам, че е основният мотив. Водата се полза само за предлог", коментира Христов. Той подчерта, че оставка няма да подаде, пише БТА.

След като заплахата е получена, е уведомена прокуратурата и полицията. Кметът каза, че му е назначена полицейска охрана.

