Ужас на "Елените"! Евакуират хора!
Тече евакуация във ваканционно селище Елените, съобщиха от Областна управа за Burgas24.bg.
Задействан е BG alert с указания за незабавна евакуация и качване на високо. Над 10 екипа на пожарната са на място. Областният управител също пътува натам.
