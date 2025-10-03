  • Instagram
Ужас на "Елените"! Евакуират хора!

Ужас на "Елените"! Евакуират хора!
Тече евакуация във ваканционно селище Елените, съобщиха от Областна управа за Burgas24.bg.

Задействан е BG alert с указания за незабавна евакуация и качване на високо. Над 10 екипа на пожарната са на място. Областният управител също пътува натам.

