Политическата криза във Вашингтон: Белият дом подготвя съкращения заради блокирания бюджет

Белият дом в четвъртък предупреди, че „хиляди“ федерални служители могат да загубят работата си, ако продължаващото спиране на работата на правителството се задълбочи, като това допълнително ще напрегне политическата обстановка във Вашингтон.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Лийвит заяви пред репортери извън сградата на администрацията, че официални лица вече се подготвят за потенциални съкращения. „Вероятно ще става дума за хиляди служители,“ отбеляза тя, като добави, че Службата за управление и бюджет (OMB) и други отговорни институции активно обсъждат кои ведомства може да бъдат засегнати, според Fox News.

Лийвит обвини директно Демократите, обвинявайки ги в отказ за сътрудничество по споразумение за финансиране. „Тези разговори нямаше да се водят, ако Демократите бяха гласували за отваряне на правителството,“ каза тя. Освен това тя твърди, че Демократите „играят политически игри“ с кризата, като спорът за здравни услуги за нелегални имигранти е ключова пречка.

Като отговор на въпрос на репортер, Лийвит попита: „Смятате ли, че нелегални имигранти трябва да получават здравни услуги по приграмата Medicare?“ Тя добави, че здравните услуги по Medicare са предназначени за най-уязвимите американци, но твърди, че администрацията на Байдън е позволила десетки хиляди нелегални имигранти да получават безплатни услуги.

Федералното правителство влезе в частично спиране на работа след като законодателите не успяха да осигурят финансиране до полунощ в сряда, оставяйки няколко агенции без бюджет. Основните услуги продължават да функционират, но много ведомства изпитват смущения, тъй като преговорите остават блокирани, съобщава Fox News.

Президентът Доналд Тръмп, който се опитва да използва спирането на правителството, за да прокара по-сериозни съкращения на разходите, заяви, че е насрочена среща с директора на OMB Ръсел Воугт, за да обсъдят кои агенции може да бъдат засегнати. Воугт е помолен да предложи дали потенциалните съкращения трябва да бъдат временни или постоянни.

В публикация в социалните мрежи Тръмп изглежда прие политическото противопоставяне, като написа, че Демократите са му дали „безпрецедентна възможност“ да преформатира федералното правителство. „Те не са глупави хора, така че може би това е техният начин тихо и бързо да НАПРАВЯТ АМЕРИКА ОТНОВО ВЕЛИКА!“ написа той.

Лидерите на двете партии остават непоколебими, както публично, така и зад кулисите, че няма да бъдат обвинени за липсата на финансиране. Републиканците настояват, че Демократите просто трябва да се съгласят да удължат текущото финансиране за още седем седмици, докато Демократите отказват, без да получат сериозни отстъпки в замяна на гласа си за всяко финансиране в Сената, съобщава CNN.