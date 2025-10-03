Жандармерия помага за овладяването на кризата по Южното Черноморие

Екипи на Зоналното жандармерийско управление в Бургас подпомагат действията по овладяване на тежките последствия от проливните валежи по Южното Черноморие. В района на Царево, където е обявено бедствено положение, са разположени три екипа, съобщи Българското национално радио.

Служителите на реда осъществяват контрол на ключови места, за да гарантират сигурността на гражданите. Един от екипите е позициониран на подхода към къмпинг "Нестинарка" и не допуска преминаването на автомобили през силно наводнения участък. Друг патрул е разположен в района на моста при село Арапя, а трети съдейства на местните власти директно в град Царево.



Въпреки че в Бургас не е обявено бедствено положение, ситуацията в някои части на града също е усложнена. В областния център са изпратени още три жандармерийски екипа, които изпълняват задачи в сериозно засегнати и наводнени райони.

От жандармерията и местните власти призовават гражданите да спазват стриктно указанията на силите на реда и да не предприемат рискови действия, за да се избегнат допълнителни инциденти.