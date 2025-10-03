  • Instagram
ДБ внася сигнал до прокуратурата за корупция по високите етажи на ДАИ

ДБ внася сигнал до прокуратурата за корупция по високите етажи на ДАИ
ДБ внася сигнал до прокуратурата за корупция по високите етажи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", това заяви съпредседателят на “Да, България” (ДБ) Ивайло Мирчев.

"С нас се свърза служител в ДАИ, който разказа за много притеснителни практики. Той е сигнализирал неколкократно министъра, няма реакция от министъра, ние сега ще изпратим въпрос на министъра и вече внесохме сигнал и до прокуратурата", посочи Мирчев.

Той посочи, че по-късно ще излязат с повече подробности за ситуацията и самия сигнал.

#ДБ

