Какво ще се случи с тялото и имунитета ни, ако през грипния сезон използваме прополис и клеева тинктура?

С настъпването на есента и зимата, когато вирусните инфекции зачестяват, все повече хора се обръщат към природни средства за укрепване на организма. Сред най-популярните и изследвани продукти на пчеларството са прополисът и клеевата тинктура – естествени имуностимулатори, които имат дълга история в народната медицина. Но какво всъщност се случва с тялото ни, ако редовно ги приемаме по време на грипния сезон?

Какво представляват прополисът и клеевата тинктура?

Прополисът е смолисто вещество, събирано от пчелите от пъпките на дърветата, смесено с пчелен восък и ензими. Той е богат на флавоноиди, етерични масла, витамини и микроелементи. Клеевата тинктура е спиртен извлек на прополис, който концентрира активните му съставки и ги прави по-лесни за усвояване от организма.

Влияние върху тялото и имунната система

Засилване на имунния отговор

Прополисът активира производството на антитела и стимулира макрофагите – клетките, които „поглъщат“ вируси и бактерии.

Благодарение на високото съдържание на флавоноиди, той действа като мощен антиоксидант, защитавайки клетките от свободните радикали и окислителен стрес.

Противовъзпалителен ефект

Приемът на клеева тинктура може да намали възпалителните процеси в организма. Това е особено полезно при настинки, грип и възпалено гърло.

Тя подпомага по-бързото възстановяване на лигавиците на дихателните пътища.

Антивирусно и антибактериално действие

Прополисът съдържа над 300 биоактивни съединения, много от които имат доказано антимикробно действие.

Той може да потиска развитието на грипни вируси и да съкрати продължителността на инфекцията.

Подобряване на общия тонус

Клеевата тинктура подпомага работата на храносмилателната система, като има лек пробиотичен ефект.

Съдейства за по-добър сън и намаляване на умората – ключови фактори за силен имунитет.

Какво да очакваме при редовен прием?

Ако използваме прополис и клеева тинктура през целия грипен сезон:

Вероятността от настинка и грип намалява.

Дори при заразяване, симптомите протичат по-леко и възстановяването е по-бързо.

Намалява се рискът от усложнения като бронхит или синузит.

Имунитетът се „тренира“ и става по-устойчив на бъдещи инфекции.

Важни съвети за употреба

Дозировка: Обикновено се препоръчват 20–30 капки клеева тинктура, разтворени във вода, чай или мляко, 1–2 пъти дневно.

Продължителност: Добре е да се приема профилактично в периоди с повишен риск от вируси (есен-зима).

Внимание при алергии: Хора с алергия към пчелни продукти трябва да избягват употребата.

Консултация: При деца, бременни и хора с хронични заболявания е добре да се потърси съвет от лекар.

Прополисът и клеевата тинктура са естествени дарове от пчелите, които могат значително да укрепят имунитета ни през грипния сезон. Те действат като щит срещу вируси и бактерии, облекчават възпаленията и подпомагат общото здраве на организма. При разумна и редовна употреба, те се превръщат в надежден съюзник за по-здрава и устойчива зима.