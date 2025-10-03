  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +14
Пловдив: +7 / +10
Варна: +8 / +14
Сандански: +8 / +12
Русе: +9 / +10
Добрич: +7 / +14
Видин: +7 / +7
Плевен: +7 / +7
Велико Търново: +5 / +7
Смолян: +4 / +6
Кюстендил: +6 / +8
Стара Загора: +6 / +8

Заради паднали дървета: Промени в разписанието на БДЖ

  • Сподели в:
  • Viber
Заради паднали дървета: Промени в разписанието на БДЖ
A A+ A++ A

Има промени в графика за движение на някои влакове заради повреди в контактната мрежа вследствие на паднали дървета, съобщават на сайта си от Български държавни железници (БДЖ).


Дървета са паднали и са повредили контактната мрежа между гарите Разград и Самуил. Промяна в графика за движение на влаковете има и между гарите Димово и Орешец. Бързият влак 7621 Видин - София Север замина от гара Димово с 205 минути закъснение заради провиснали и паднали клони върху железния път.

Поради паднали дървета пътническият влак 90191 по направление Просторно - Каспичан престоява в гара Разград. Пътническият влак 91102 Самуил - Силистра замина от гара Исперих с 60 минути закъснение поради провиснали и паднали клони върху железния път. Пътническият влак 20133 Враца - Плевен престоява в гара Кунино поради повреда на локомотива.

Два крайградски пътнически влака - с номера 70221 и 70220, по направлението Враца - Мездра и Мездра – Враца се отменят заради липса на подвижен състав. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление.

#БДЖ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Транспорт
Последно от Транспорт

Всички новини от Транспорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?