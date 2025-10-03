Сняг блокира магистрала "Хемус"

Обилен снеговалеж блокира движението по автомагистрала "Хемус" тази сутрин. Най-тежко е положението в участъка от Ботевград в посока София, където се е образувала колона от автомобили с дължина над 10 километра, съобщават пътуващи.

Ситуацията се усложнява и от множеството ремонти по трасето, както и от обявените от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) жълт и оранжев код за значителни валежи от дъжд и сняг в почти цялата страна. Според прогнозата, в по-високите части се очаква натрупването на снежна покривка.

От НИМХ предупредиха, че метеорологичната обстановка ще остане сложна през целия ден. За 20 области е в сила оранжев код, а властите призовават шофьорите да тръгват на път само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Ремонти затрудняват трафика

Допълнително затруднение за шофьорите създават и планираните ремонти. По информация от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) в района на тунел "Правешки ханове" и виадукт "Бебреш" има ограничения на движението, което в комбинация със снеговалежа води до почти пълно спиране на трафика.