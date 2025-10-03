Путин: „Европа носи отговорност за продължаването на конфликта в Украйна“

Руският президент Владимир Путин реагира на последното изказване на американския президент Доналд Тръмп, който нарече Русия „хартиен тигър“, като заяви, че Тръмп трябва да „дойде и да се справи с него“ по време на речта си на срещата в клуба Валдай. Путин отхвърли тази характеристика, заявявайки, че Русия ефективно действа срещу всички страни от НАТО и е уверена в своите възможности. Когато модераторът предложи да се поднесе на Тръмп оригами „хартиен тигър“ като шега, Путин отказа, посочвайки, че той и Тръмп имат лично разбиране за обмяната на такива реплики. Той добави, че приема подобни забележки спокойно, но подчерта, че Тръмп трябва да се изправи директно пред „хартиения тигър“. Путин също коментира текущата война в Украйна, отбелязвайки, че на украинските сили се доставят оръжия от Запада в огромни количества.

Тръмп направи изказването за „хартиения тигър“ в социалната си мрежа "Truth Social" след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски в Ню Йорк, поставяйки под въпрос военната и икономическа мощ на Русия и предполагащ, че подкрепата на ЕС може да позволи на Украйна да си върне териториите от Русия, а може би и да отиде още по-далеч. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков по-късно уточни, че Русия традиционно е символизирана с мечка, а не с тигър, добавяйки, че няма „хартиени мечки“.

По време на същата реч в клуба Валдай Путин коментира и опасенията, свързани с потенциалното доставяне на дългобойни ракети Томахоук на Украйна от САЩ. Той предупреди, че всяка употреба на тези ракети би навредила на отношенията между Москва и Вашингтон, тъй като тяхното използване изисква директно участие на американски военни. Путин заяви, че руските противовъздушни сили ще прихванат ракетите и омаловажи влиянието на тяхното потенциално използване на бойното поле, описвайки Томахоук като мощни, но остарели. Прессекретарят на Кремъл Песков също каза, че Русия ще реагира „по подходящ начин“, ако ракетите бъдат доставени, без да уточни какви мерки може да предприеме Москва.

Искането за ракети Томахоук беше направено от Зеленски по време на закрита среща с Тръмп на Общото събрание на ООН в края на септември 2025 г. Зеленски подаде подробна молба, очертавайки нуждата на Украйна от способности за дългобойни удари. Докато американската администрация разглежда искането, наличностите от Томахоук са ограничени, тъй като по-голямата част са ангажирани за ВМС на САЩ. В момента Украйна разчита на западните ракети Storm Shadow с обсег 250 километра и дългобойни дронове, за да удря цели дълбоко зад руските линии, докато Русия продължава да използва крилати ракети Калибр и балистични ракети Искандер.

Путин също коментира по-широкия контекст на европейската милитаризация, като заяви, че Русия внимателно следи събитията и ще реагира бързо, ако се материализират заплахите от колективния Запад. Той изтъкна Германия, позовавайки се на изказвания за укрепване на германската армия, и подчерта, че всяка реакция на Русия ще бъде „убедителна“. Путин подчерта, че Русия не инициира военен конфликт, отхвърляйки европейските предупреждения за възможна руска атака като „истерия“ и „глупости“. Според него Европа носи отговорност за продължаването на войната в Украйна, която той многократно нарича „конфликт“, свързвайки я с водената от Запада геополитика след Студената Война.