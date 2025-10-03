Борисов: Президентът Румен Радев вкара „Величие“ в парламента

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че президентът Румен Радев харесва само „Величие“, „Възраждане“ и МЕЧ, като е вкарал партията на Ивелин Михайлов в парламента, за да „могат да събират подписи за вот на недоверие“.

Според Бойко Борисов има целенасочена атака срещу правителството от страна на президента Румен Радев. „Когато еднолично един човек назначава службите, тогава за телевизора това не е проблем. А той еднолично ги назначаваше години наред със служебните правителства. Сега всичко ще назначава парламентът“, така Борисов коментира Румен Радев.



Борисов бе категоричен, че президентът Румен Радев е избран честно и абсолютно си е в правото, но поведението му от последните четири години да разделя нацията по всички теми. „Да харесва само „Величие“, „Възраждане“ и МЕЧ, които вървят с него, да ползва неговите хора в Конституционния съд, за да вкара „Величие“ в парламента, за да могат да събират подписи за вот на недоверие“, каза лидерът на ГЕРБ.

Той разясни че, Конституционният съд „не е независим орган такъв, какъвто хората си го представят“.

И категоричено заяви, че „не отговаря за Делян Пеевски“.