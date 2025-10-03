Летище Мюнхен спря полетите след засечени дронове в небето

Летище Мюнхен беше принудено да спре работа вечерта на 2 октомври, след като във въздушното пространство бяха засечени дронове, потвърди германската служба за управление на въздушния трафик DFS. Първите ограничения започнаха в 22:18 местно време, а малко след това всички полети бяха преустановени.

В резултат на прекъсването 17 излитащи полета не успяха да потеглят, оставяйки близо 3 000 пътници блокирани. За да бъдат настанени, служителите на летището разположиха походни легла в терминалите и осигуриха храна и вода. Едновременно с това 15 пристигащи самолета бяха пренасочени към Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт. Властите не уточниха броя на забелязаните дронове, само че през вечерта са били докладвани няколко наблюдения.

Инцидентът в Мюнхен идва на фона на по-широка вълна от смущения, свързани с дронове, из цяла Европа. В края на септември Норвегия временно затвори летището в Брьоньойсун два пъти, след като в района бяха забелязани неидентифицирани дронове. Само дни по-рано норвежката полиция наложи по-строги правила за полети с дронове около четири летища в Нурланд след възможни наблюдения близо до военновъздушната база Йорланд. Други норвежки летища – в Бодьо, Евенес и Анденес – също бяха засегнати.

На 29 септември дронове бяха засечени над газовото находище „Слейпнер“ на компанията Equinor в Северно море, повдигайки допълнителни опасения за сигурността на критичната инфраструктура. Подобни случаи бяха регистрирани и в Германия, където полицията потвърди присъствието на големи квадрокоптери близо до пристанище Росток на 29 септември, както и множество наблюдения в Шлезвиг-Холщайн на 26 септември.

Европейски транспортни центрове също бяха многократно засегнати. През последните седмици летищата в Осло и Копенхаген бяха принудени да спират полети заради активност на дронове. Германското издание Der Spiegel предположи, че някои от последните случаи може да са свързани с наблюдение на ключови обекти.

Растящият брой на нарушения с дронове допълнително повишава напрежението в момент на засилена военна готовност в Европа. В началото на септември полските сили свалиха няколко руски дрона, които навлязоха в тяхното въздушно пространство по време на мащабни атаки срещу Украйна. Дни по-късно друг руски дрон навлезе в румънска територия, но властите там решиха да не реагират. На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 дори нарушиха въздушното пространство на Естония, като останаха вътре 12 минути, преди да бъдат прихванати от самолети на НАТО.