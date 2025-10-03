Задействаха системата BG-Alert за София

Системата BG-Alert беше задействана за жителите на София в петък сутринта. Причината е образуването на снежна покривка на подходите към Природен парк "Витоша". От Столичната община обявиха, че има опасност от падащи дървета и клони в този участък.

Пътищата в района са временно затворени за моторни превозни средства.