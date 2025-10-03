  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +14
Пловдив: +7 / +10
Варна: +8 / +14
Сандански: +8 / +12
Русе: +9 / +10
Добрич: +7 / +14
Видин: +7 / +7
Плевен: +7 / +7
Велико Търново: +5 / +7
Смолян: +4 / +6
Кюстендил: +6 / +8
Стара Загора: +6 / +8

Частично бедствено положение в Бургас, затворени са пътища, пропаднал е мост

  • Сподели в:
  • Viber
Частично бедствено положение в Бургас, затворени са пътища, пропаднал е мост
A A+ A++ A

В Бургас е въведено частично бедствено положение заради обилни валежи и мащабни наводнения. Заповедта на кмета Димитър Николов е в сила до 6 октомври.

Най-засегнати са кварталите на града, Рибарското селище, село Маринка и вилната зона „Черниците“. По данни на хидрометеорологичната станция във вилната зона за последните 12 часа са паднали над 250 литра дъжд на кв. м. Мостът там е пропаднал и достъпът е невъзможен. В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв. м., а в района на Рибарското селище – 117 л/кв. м.

Учебните занятия в училището в кв. „Победа“ са отменени. Кметът свика Общинския кризисен щаб, като при необходимост ще се пристъпи към евакуация в най-засегнатите райони. Ограничено е движението на автомобили в районите на Рибарското селище и „Черниците“.

Ситуацията в града е допълнително усложнена от наводнени улици и затруднен трафик. Със закъснение се движи градският транспорт, особено в района на кръговото на „Трапезица“ и при Автогара Юг.

Сериозно задръстване се образува още в ранните часове на деня на изхода от ж.к. „Меден рудник“ към центъра. Закъсали автомобили в района на бързата спирка до строителния хипермаркет затрудняват движението, което преминава в насрещното. Пътуването от комплекса до центъра отнема над час и половина. Наводнена е и ул. „Одрин“.

Затворен е сухопътният достъп до рибарското пристанище в „Крайморие“, където са преобърнати пет лодки.

#Бургас

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?