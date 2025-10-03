Заради лошото време: отмениха учебните занятия в Царево, Приморско и Созопол

Заради влошената метеорологична обстановка и минимизиране на риска при пътуване на учениците, учебният процес днес е преустановен в общините Царево, Приморско и Созопол. Това съобщиха от пресцентъра на Областна управа-Бургас, след приключилото заседание на Областния щаб за бедствия и аварии, свикано от областният управител Владимир Крумов, пише БТА.



Най-сложна остава ситуацията в община Царево, където е обявено бедствено положение. Измереното количество валеж там към 4:00 часа тази сутрин в е 220 л/кв.м. Спешният медицински център в гр. Царево е преместен в сградата на Службата по пожарна безопасност, където са разположени екипите и линейките.

Областният управител на Бургас активира системата за ранно предупреждение BG Alert за южните общини на област Бургас заради наводнени пътища, силен вятър и обилен дъжд. Призивът към гражданите е да не пътуват до нормализиране на ситуацията.



Има засегнати електропреносни съоръжения, по всички тях се работи, а електроподаването в Созопол вече е възстановено.

Няма затворени пътища от републиканската пътна мрежа. Работата на щаба продължава на терен