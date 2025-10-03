Заради лошото време: отмениха учебните занятия в Царево, Приморско и Созопол
Заради влошената метеорологична обстановка и минимизиране на риска при пътуване на учениците, учебният процес днес е преустановен в общините Царево, Приморско и Созопол. Това съобщиха от пресцентъра на Областна управа-Бургас, след приключилото заседание на Областния щаб за бедствия и аварии, свикано от областният управител Владимир Крумов, пише БТА.
Най-сложна остава ситуацията в община Царево, където е обявено бедствено положение. Измереното количество валеж там към 4:00 часа тази сутрин в е 220 л/кв.м. Спешният медицински център в гр. Царево е преместен в сградата на Службата по пожарна безопасност, където са разположени екипите и линейките.
Областният управител на Бургас активира системата за ранно предупреждение BG Alert за южните общини на област Бургас заради наводнени пътища, силен вятър и обилен дъжд. Призивът към гражданите е да не пътуват до нормализиране на ситуацията.
Има засегнати електропреносни съоръжения, по всички тях се работи, а електроподаването в Созопол вече е възстановено.
Няма затворени пътища от републиканската пътна мрежа. Работата на щаба продължава на терен
Още по темата:
- » Родители да не връщат помощта за ученици при 5 неизвинени отсъствия за месец предлага МТСП
- » „Милион пъти преживя всичко отново“ – директорът за тормоза над ученичката
- » Цената на розата за 15 септември удари 10 лева