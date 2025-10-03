Армията получава право да сваля дронове със закон

Българската армия ще може да използва оръжие срещу безпилотни летателни и плавателни апарати, които нарушават забранени зони или застрашават военни части и обекти. Това предвиждат промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, внесени за разглеждане в парламента от правителството.

Новите текстове дават право на министъра на отбраната да разреши употребата на сила срещу дронове в мирно време. Промяната е отговор на зачестилите инциденти в Европа и инцидента от февруари тази година, когато неидентифициран дрон блокира работата на летище София за повече от час. Тогава министърът на отбраната Атанас Запрянов коментира, че липсва законова рамка за реакция. “Няма закон, който да ни разреши да свалим дори един дрон”, заяви той, цитиран от медиите.



Въпреки законовото разрешение обаче, армията все още не разполага с необходимата техника за ефективна борба с подобни заплахи.

Липсва техника за сваляне на дронове

Към момента противовъздушната отбрана на страната разчита на стари съветски ракетни комплекси като С-300 и С-200, които са неефективни срещу малки цели като дроновете. Първите модерни системи за ПВО IRIS-T, поръчани от Германия, се очакват да пристигнат в България едва през 2027 г.

Планира се закупуването на специализирани антидрон системи да се финансира със заем по европейския механизъм SAFE, като проектите трябва да бъдат реализирани до 2030 г. Дотогава възможностите за противодействие остават силно ограничени.

По-дълга служба за войниците

Друга ключова промяна в закона цели да реши проблема с недостига на кадри в армията, който в края на миналата година достигна близо 22%. Професионалните войници вече няма да бъдат ограничени до три договора от по пет години, а ще могат да служат до достигане на пределна възраст (46 години за редници).

Така те ще имат възможност да натрупат необходимия 18-годишен стаж в армията, който, заедно с общ трудов стаж от 27 години, им дава право на по-ранно пенсиониране. Очаква се тази мярка да направи войнишката професия по-привлекателна.

Предвидени са и промени, които ще позволят на цивилните съветници в политическия кабинет на министъра да получават добавки към заплатите си, както и увеличение на заплатите на цивилните служители в министерството.