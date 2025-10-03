BG-ALERT е в готовност заради лошото време

Системата за ранно предупреждение BG-ALERT е в готовност за активиране при необходимост заради влошената метеорологична обстановка в страната. Над 500 проблемни места по речните корита са под наблюдение, а всички министерства, ведомства, областни управи и общини трябва да прегледат плановете си за защита при бедствия. Това стана ясно на спешна среща, свикана вчера от вътрешния министър Даниел Митов.

На съвещанието присъстваха министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на околната среда и водите, министърът на регионалното развитие и благоустройството, главният секретар на МВР Мирослав Рашков, както и представители на Националния институт по метеорология и хидрология и Националното сдружение на общините в Република България, според БНТ.

В Националния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" е постъпила информация от Европейската система за предупреждение при наводнения за очаквано усложнение на ситуацията днес в областите Благоевград, Видин, София - град, Стара Загора, Шумен, Бургас, Монтана, Хасково и Смолян, съобщиха от МВР.

Според данните, представени от Министерството на околната среда и водите, при осъществени от тях проверки са идентифицирани 507 места в речните корита с нарушена проводимост. Тази информация беше предоставена на структурите на пожарната, които координирано с Националното сдружение на общините в Република България и с местните власти ще организират наблюдение на критичните райони с цел бърза реакция при необходимост.

Оранжев код в 20 области

За днес е обявен оранжев код за значителни валежи в 20 области на страната. Втори ден България е в плен на необичайно ниски температури, снеговалежи и опасност от наводнения. В Централна и Северозападна България предупреждението е и за сняг.



Натрупаната в планините снежна покривка продължава да се увеличава, а по проходите се очакват снегонавявания. Министърът на регионалното развитие и благоустройството информира за осигуряването на планинските проходи и основните пътни артерии. Министерството на енергетиката докладва по въпросите за аварийната защита на електропроводите и осигуряването на непрекъснатост на енергодоставките.

Координация между институциите

Всички министерства, ведомства, областни управи и общини ще прегледат още веднъж плановете си за защита при бедствия в частта наводнения и обилни валежи, като акцентират върху готовността за незабавното им активиране. С особена сила това важи за структурите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и Областните дирекции на МВР в страната.

Участниците в работното съвещание се обединиха около необходимостта от повишено внимание към членовете на съответните оперативни щабове за техните ангажименти, както и към наблюдението на критичните участъци по места. Системата BG-ALERT е готова да разпространи предупредителни съобщения до населението при евентуално усложняване на метеорологичната обстановка.