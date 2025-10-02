Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете

Районната прокуратура в Бургас разследва сигнал за насилие в детска градина в Каблешково. Според родителите на 4-годишно момиченце, учителката, която се е грижела за дъщеря им, е упражнявала и сексуално насилие. Почти 9 месеца след сигнала учителката все още работи в градината, но от там казват, че е отстранена до приключване на разследването.

Близо 9 месеца след подаването на първия сигнал за насилие над детето в детската градина са готови резултатите от съдебномедицинската експертиза. Забавянето било заради отвод на някои от медиците, които трябвало да я изготвят.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура – Бургас: „Експертизата показва, че няма наличие на увреждания в половите органи в областта на интимната област на детето. Вярно е, че има увреждания по пръстчетата. Ще продължава разследване и в тази насока – да се установи по възможност механизма и от кого са извършени евентуално, ако това въобще е станало в тази среда на детската градина.“

В репортажа на журналиста Тина Ивайлова родителите разказват, че притежават медицински документи от прегледи, според които е имало данни за сексуално насилие. От държавното обвинение поясниха, че те са направени преди подаването на сигнала и са противоречиви.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура – Бургас:„Тези медицински удостоверения и частни експертизи, които са извършвали близките и родителите на детето, те са от частен характер и не са приобщени по реда на НПК и няма как да бъдат кредитирани в цялост. Те могат да бъдат ползвани от медицинските лица като насочващи, като контролни, но както казах, самите те са противоречиви и има разминаване относно изложените заключения във всяка една от тях.“

От прокуратурата ще настояват за нова комплексна експертиза, която да бъде извършена в друг съдебен район. Родителите на детето отказаха среща с екипа на медията. От ръководството на детската градина също отказаха коментар, но уточниха, че възпитателката не е на работа до приключване на разследването. Както родители, така и служителите от детската градина са притеснени.

Родител на дете в същата детска градина: „Преди това абсолютно нищо не бях чула по въпроса, дори въпросната госпожа е замествала на моето дете, но много сме шокирани, наистина от този факт.“

Марияна Петкова, служител в детската градина: „Какво да ви кажа! Всички сме под стрес тук. – Мислите ли, че е възможно? – Не мисля. Нормална колежка, няма нищо.“

Виолета Страхилова, баба на дете в детската градина: „Щом детето го казва, то е едно дете на 4 години, не може да лъже. Досега нямахме такива случаи.“

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура – Бургас: „Назначена, но все още не изготвена към нас е и съдебно-психиатрична експертиза, която е много важна, за да се отговори на въпросите доколко детето има възможност за правилно възприемане на факти и обстоятелства, които са значими за разследването по делото.“

Възпитателката, която родителите на момиченцето обвиняват, няма криминални прояви. Тя не е била задържана, тъй като към момента е разпитвана само в качеството си на свидетел и е отрекла всички обвинения.