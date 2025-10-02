  • Instagram
Започва пазарно проучване за българска разработка на дронове

Започва пазарно проучване за българска разработка на дронове
Вицепремиерът Томислав Дончев очаква всеки момент да започне пазарното проучване и конкурсната процедура за български разработчици на няколко типа дронове.

Дончев каза това по време на петото издание форума за иновации и технологии в Югоизточна Европа, организиран от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии.

Томислав Дончев каза, че пазарното проучване ще се прави от сформирания тази година Център за иновации в отбраната:

"Аз самият съм правил пазарни проучвания и считам, че това е изцяло в капацитета на българските разработчици. Това, което стои с голяма въпросителна, е дали ще бъдат в рамките на капацитета на българската индустрия, която не просто да произведе достатъчно големи количества, а да гарантира ниска цена, което е особеност на това изделие, на изискванията към него".

България може лесно да се специализира в производството на системи за антидрон защита, управляеми ракети до тактическо ниво.

През пролетта военното дружество ТЕРЕМ обяви сътрудничество с украинска фирма за дронове камикадзета.

От Асоциацията на българската авиационна индустрия обявиха, че България може да бъде стратегически хъб за безпилотната авиация - цивилна и военна.

Преди седмица началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов каза, че военното и цивилно ръководство на армията имат анализ на предложението за европейска стена от дронове. А възможностите за принос на армията ни са докладвали на министъра на отбраната.

