Зрелостниците в Русе получават безплатни билети за театър и опера

За четвърта поредна година Община Русе ще предостави на всички дванадесетокласници от русенските общински и държавни училища възможност да се докоснат до богатия културен живот на града. От 6 октомври до 31 декември зрелостниците ще могат да използват персонализиран чек, за да посетят по свой избор концерт или театрален спектакъл в един от трите русенски държавни културни института.

Общо 1300 дванадесетокласници ще получат своя персонален чек, на който ще бъдат изписани името на ученика и училището, в което се обучава. Инициативата обхваща ученици от всички общински и държавни училища на територията на община Русе.

Зрелостниците ще могат да избират между представленията на Държавна опера – Русе, Драматичен театър "Сава Огнянов" и Държавен куклен театър. Единственото ограничение е, че чекът няма да важи за премиерни и гостуващи представления.

Насърчаване на културното развитие

Инициативата има за цел да приобщава младите хора към музикалното и театралното изкуство, да насърчава културното им развитие и да популяризира репертоара и дейността на трите водещи културни института в Русе.

За 2025 година средствата за "Културен чек" са в размер на 10 000 лева и са осигурени от бюджета на Община Русе. Инициативата продължава традицията, започнала преди четири години, и се очаква да бъде запазена и през следващите години.