Срина се системата за обработка на глоби в КАТ
Временно Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ не работи. Причината е технически проблем, съобщиха от пресцентъра на МВР.
"Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ (АИС-АНД) в момента не работи. Предоставяните на граждани услуги, за които се изисква достъп до АИС-АНД, в т.ч. и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни", гласи съобщението.
От министерството се извиняват за причиненото неудобство.
