Оранжев код в 20 области - валежи от дъжд и мокър сняг ще заливат страната утре

Оранжев код за интензивни валежи от дъжд и мокър сняг е обявен в 20 области на Северна, Централна и Източна България за утре, петък 3 октомври. Жълт код за обилни валежи важи за 8 области на Западна и Североизточна България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология.

Утре времето ще остане облачно с повсеместни и на много места значителни валежи от дъжд. В планинските райони над 600-800 метра надморска височина ще вали сняг, а в Предбалкана и високите полета на Западна България временно около и след полунощ ще вали мокър сняг.

Студ и силен вятър

В края на петъчния ден валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен, а в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен.

Температурите ще са с малък денонощен ход – минималните в повечето места ще са между 4° и 9°, по високите полета на Западна България и Предбалкана с 2°-3° по-ниски, за София около 2°. Максималните температури ще са между 6° и 11°, за София около 5°.

Планини и Черноморие

В планините ще е облачно с валежи от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 1°, на 2000 метра около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

Средиземноморски циклон

Центърът на средиземноморския циклон ще се изнася на изток-североизток през Проливите към Черно море. В тила му ще нахлуе студен въздух, ще е много ветровито, особено в Адриатическо и Йонийско море. Студеният въздух ще се спусне на юг, чак до бреговете на Африка. Значителни по количество ще са валежите в Сърбия, Румъния и България.