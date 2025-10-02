Пеевски към президента: Румене, излез!
"Радев прекали, това не е игра, това е държава", заяви в кулоарите на парламент лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.
По думите му той си играе като един политик. "Надявам се да спре да използва президентството повече и офисите и колите и всичко за своята партия", допълни Пеевски.
"Къде са ПП-ДБ да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува с РСМ срещу България. Тези хора са предатели", каза още той и уточни, че визира Надежда Йорданова.
"Румене, излез", завърши краткото си изявление пред журналисти Пеевски.
