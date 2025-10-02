Евростат: България се нарежда на пето място в ЕС по ниска безработица

България запазва позицията си сред петте страни с най-ниска безработица в Европейския съюз, показват публикувани данни на Евростат. През август 2025 година равнището на безработица в страната е 3,6%, което е спад от 3,7% месец по-рано и от 4% година по-рано.

В еврозоната сезонно изгладеното равнище на безработица през август е 6,3%, което представлява леко повишение спрямо 6,2% през юли. В целия Европейски съюз безработицата е 5,9% – без промяна както спрямо предходния месец, така и спрямо август 2024 година.



Най-ниска безработица е отчетена в Малта и Словения – по 2,9%, следвани от Полша и Чехия с по 3,2%. На противоположния полюс са Испания с 10,3%, Финландия с 9,8% и Швеция с 8,7%.

По оценки на Евростат през август 2025 година 13,089 милиона души в ЕС, от които 10,842 милиона в еврозоната, са били безработни. В сравнение с юли броят на безработните се е увеличил с 39 хиляди души в ЕС и с 11 хиляди души в еврозоната.

Младежка безработица

През август 2025 година 2,819 милиона младежи под 25 години са били безработни в ЕС, от които 2,220 милиона в еврозоната. Равнището на младежка безработица е 14,6% в ЕС спрямо 14,4% през юли и 14,0% в еврозоната – без промяна спрямо предходния месец.

На годишна база броят на безработните младежи е намалял със 147 хиляди души в ЕС и със 156 хиляди души в еврозоната.

Безработица по пол

През август равнището на безработица сред жените в ЕС е 6,0%, а сред мъжете – 5,8%, като и двете стойности остават без промяна на месечна база. В еврозоната безработицата при жените е 6,4%, а при мъжете – 6,1%, също без изменение спрямо юли.