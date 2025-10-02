Ангел Русев и Дениз Данев излизат утре на Световното по вдигане на тежести

Световното първенство по вдигане на тежести стартира днес във норвежкия град Фьорде и ще продължи до 11 октомври. България ще бъде представена от шестима състезатели, сред които двама представители на Тежкоатлетически спортен клуб – Русе, съобщи старши треньор Янко Георгиев, цитиран от БТА.

Ангел Русев и Дениз Данев ще се състезават утре, на 3 октомври, в категория до 60 килограма. Състезанието им започва в 20:30 часа българско време и ще бъде излъчвано пряко по RING и онлайн на VOYO.

Петкратният европейски шампион Ангел Русев предупреди миналия месец, че подготовката му за световното първенство не премина по план заради травма на рамото. "Въпреки проблемите обещавам да дам всичко от себе си за отличие в изтласкването", заяви тогава русенският състезател.

23-годишният Русев се състезаваше до април 2025 в категория до 55 килограма, където беше безспорен шампион в Европа. От юни обаче Международната федерация по вдигане на тежести промени категориите, а най-леката при мъжете сега е до 60 килограма.

Младият талант Дениз Данев

21-годишният Дениз Данев, също възпитаник на клуба от Русе, демонстрира стабилна форма през тази година. На Европейското първенство през април в Кишинев, Молдова, той завърши на шесто място в категория до 55 килограма с общ двубой от 237 килограма.



Карлос Насар е фаворитът за злато

Всички погледи в българския отбор са насочени към олимпийския шампион Карлос Насар, който ще се състезава в категория до 94 килограма на 9 октомври от 20:30 часа. 21-годишният състезател е поставил над 20 световни рекорда през последните две години и се смята за безспорен фаворит за златото.

Младият гигант Христо Христов ще атакува медалите в категория до 110 килограма на 10 октомври от 20:30 часа. Иван Димов и Габриел Маринов ще се състезават в категория до 65 килограма.

Първо световно първенство с новите категории

Първенството във Фьорде е историческо - това е първото световно състезание с новите тегловни категории, одобрени от Международната федерация през юни 2025 година. Над 500 тежкоатлети от целия свят ще се състезават за медалите в норвежкия град, който през 2016 година бе домакин на Европейското първенство.

България няма представителки при жените на това първенство. "Момичетата не се справиха, не постигнаха нужните тежести и решихме, че е по-добре да не участват", заяви старши треньор Янко Георгиев.

