Влязохме в сезона на крем супите: Топ 5 идеи за най-вкусните и питателни крем супи за есента

С есента идва и магията на топлите, гъсти крем супи – удобни за делнична вечеря, но и достатъчно фини, за да впечатлят гостите. Те не само спират, но и могат да бъдат балансирани източници на фибри, протеини и витамини. Ето 5 идеи за есента на 2025 година, които комбинират сезонни зеленчуци с хранителни стойности.

Крем супа от тиква, червена леща и джиндифил

Тиквата е класическа есенна звезда, но в комбинация с червена леща супата придобива плътност и допълнителен протеин. Джинджифилът придава пикантна свежест, която балансира сладостта на тиквата. Богата на бета-каротин, фибри и растителни протеини – идеална за имунитета.

Крем супа от карфиол, бадемово мляко и препечени семена

Карфиолът е лек зеленчук, но в крем супа става кадифено мек. Вместо сметана може да се използва бадемово мляко, което добавя фина орехова нотка. За завършек – поръска от препечени тиквени или слънчогледови семки за хрупкавост, полезни мазнини и фибри.

Крем супа от печен морков и нахут

Комбинацията от моркови, изпечени за карамелен вкус, и нахутът е не само вкусен, но и хранителната бомба – нахутът добавя протеини и фибри, а морковът – витамини А и К. Подправена с кимион и кориандър, тази супа носи лек ориенталски полъх.

Крем супа от манголд, броколи и кино

Зелените листни зеленчуци често оставят в сянка през есента, но тук манголдът и броколите създават супер питателна комбинация. Добавянето на киното прави супата ситища и пълна с пълноценни растителни протеини. Богата на магнезий, желязо и витамин С.

Крем супа от печен пащърнак, ябълка и кокосово мляко

Една по-нестандартна есенна идея – сладостта на печен пащърнак, леката киселинност на ябълката и екзотичната мекота на кокосовото мляко. Резултатът е деликатна крем супа с балансирани вкусове. Отлична за хора, които обичат леко сладко-солени комбинации.