Семейството на Благомир Коцев подаде сигнал за заплахи срещу сестра му. Това става ясно от публикация във Facebook.
„Останете живи заради близките си”. Това е посланието, изписано върху кутии с пури, получени днес в семейния ресторант на Коцев, според публикацията в профила му. Пратката е била оставена от малолетно лице. На служител в ресторанта то обяснило, че кутиите са за Биляна — сестрата на Благомир Коцев. Тя обаче не пуши пури, се уточнява в поста.
Според експерти това може да се тълкува като заплаха за живота. „След разговор с адвокат, подадохме сигнал във Второ РПУ – Варна, където прекарахме над 4 часа”, пише още в публикацията. Образувано е досъдебно производство по чл. 144, ал. 3 от Наказателния кодекс — за закана с убийство. Извършителят се издирва.
Семейството посочва, че четирите кутии с пури съответстват на броя на възрастните в семейството, както и на броя на децата.
„Прилича на предупреждение към основен участник в този скандал, който тече от няколко месеца във Варна. И преди е имало такива случаи. Прокурори са получавали куршуми в писма. Бившият главен прокурор получи писмо от Мечо Пух. Свидетели по наказателни дела са били плашени и предупреждавани по много начини. Тъжно и страшно ще е, ако това е сплашване на член на семейството на Благомир Коцев. Надявам се разследването да установи”, коментира журналистът Кирил Борисов в ефира на предаването „Твоят ден”.
„На пръв поглед изглежда като заплаха. Броят на кутиите очевидно не е случаен. Кой стои зад него, това тепърва ще се установява. Изглежда ми като заплаха от филмов сюжет”, заяви журналистът Захари Белчев.
