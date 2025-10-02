Тръмп: "Ще се срещна със Си Дзинпин след четири седмици"

Американският президент Доналд Тръмп съобщи в сряда, че ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин след четири седмици, като въпросът със соята се очаква да бъде ключова тема на дискусиите им.

Тръмп подчерта, че американските фермери са „засегнати“, тъй като Китай, по „причини, свързани с преговорите“, не купува соя, и обеща да ги подкрепи.

В публикация в социалната си мрежа "Truth Social" Тръмп написа: „Фермерите на соя в нашата страна са засегнати, защото Китай, само по 'причини, свързани с преговори', не купува. Спечелихме толкова много от митата, че ще вземем малка част от тези пари, за да помогнем на фермерите. НИКОГА НЯМА ДА ОСТАВЯМ ФЕРМЕРИТЕ НИ! Спящият Джо Байдън не приложи нашето споразумение с Китай, по което те трябваше да закупят милиарди долари от нашите селскостопански продукти, особено соя. Всичко ще се нареди. ОБИЧАМ НАШИТЕ ПАТРИОТИ, А ВСЕКИ ФЕРМЕР Е ТОЧНО ТАКЪВ! Ще се срещна с президент Си от Китай след четири седмици, а соята ще бъде основна тема на дискусията. НАПРАВЕТЕ СОЯТА И ДРУГИТЕ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ ОТНОВО ВЕЛИКИ!“

Новината идва след като на 20 септември Тръмп обяви, че китайският президент Си е одобрил сделката за ТикТок, позволявайки на платформата за видеосподеляне да продължи да функционира в Съединените щати.

Говорейки пред репортери в Овалния кабинет, Тръмп каза: „Имах добър разговор с президент Си. Той одобри сделката за ТикТок. Очакваме да приключим сделката. Трябва да я подпишем; може да е формалност. Сделката за ТикТок е в ход, а инвеститорите се подготвят.“

Тръмп подчерта, че САЩ ще запазят „строг контрол“ над приложението, като определи споразумението като „много добра сделка“ за Вашингтон.

„Ще имаме много строг контрол. Това е невероятно постижение... Малко съм предубеден, защото, честно казано, аз се справих много добре с това. Получих числа, които никой не съм чувал досега. Младите хора в страната го искат. Родителите на младите хора го искат много. Така успяхме да постигнем сделка с Китай. Това е много добра сделка за нас. Надявам се да е добра и за тях... Това са американски инвеститори... Те са много известни финансово. Те ще имат контрол. Искам да благодаря на президент Си, защото той беше джентълмен. Просто имаме добри отношения“, добави Тръмп.