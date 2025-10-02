Земетресение във Филипините: 69 загинали и над 150 ранени

Най-малко 69 души са загинали, а над 150 са ранени след земетресение с магнитуд 6,9, което удари крайбрежието на централната филипинска провинция Себу, съобщи Ал Джазира в сряда.

Според Службата за геоложки проучвания на САЩ трусът е регистриран в 21:59 местно време във вторник (13:59 GMT) близо до северния край на остров Себу, в близост до град Бого с население около 90 000 души. Първият земен трус беше последван от още четири земетресения с магнитуд 5 или по-висок в региона.

Рафалито Алехандро, заместник-администратор на Филипинската служба за гражданска защита, потвърди обновения брой на жертвите в сряда, като отбеляза рязко увеличение спрямо 26-те смъртни случая, съобщени по-рано от Националния съвет за намаляване на риска от бедствия.

„Получаваме нови данни за загинали, така че ситуацията е много динамична. Има съобщения, че до 60 души са загинали при това земетресение“, заяви Алехандро пред медиите в Манила.

Местните новинарски издания съобщиха, че в части от Себу е обявено „бедствено положение“.

Силното земетресение причини широкомащабни прекъсвания на електрозахранването и структурни повреди, срути сгради в засегнатите райони. Провинциалното правителство на Себу призова чрез официалната си страница във Фейсбук за медицински доброволци, които да се включат в помощните операции.

„Все още оценяваме щетите,“ каза губернаторът на Себу Памела Барикуатро в публикувано видео в социалните мрежи. „Но може да е по-лошо, отколкото си мислим,“ добави тя, отбелязвайки, че е в контакт с президентската администрация за допълнителна помощ.

По-късно Барикуатро потвърди, че неизвестен брой къщи и една болница са повредени и че са изпратени спешни медицински екипи за лечение на ранените.

Филипинският институт по вулканология и сеизмология препоръча на жителите на провинциите Себу, Лейте и Билиран да се въздържат от посещение на крайбрежието заради „лека промяна на морското равнище“ и да останат нащрек за необичайни вълни.