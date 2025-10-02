  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +17
Пловдив: +11 / +12
Варна: +11 / +14
Сандански: +9 / +13
Русе: +8 / +10
Добрич: +9 / +11
Видин: +8 / +8
Плевен: +9 / +10
Велико Търново: +8 / +10
Смолян: +5 / +6
Кюстендил: +4 / +7
Стара Загора: +11 / +11

Заради обилните дъждове: Министър Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР

  • Сподели в:
  • Viber
Заради обилните дъждове: Министър Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР
A A+ A++ A

Във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни валежи, министър Даниел Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР в 13:00 ч.

Ще бъде обсъдена готовността на институциите за и координация на действията за осигуряване на безопасността на населението.

Ще присъстват представители на министерствата на околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството, транспорта и съобщенията, енергетиката, Националния институт по метеорология и хидрология и Националното сдружение на общините в Република България.


#Даниел Митов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?