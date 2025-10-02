Заради обилните дъждове: Министър Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР
Във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни валежи, министър Даниел Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР в 13:00 ч.
Ще бъде обсъдена готовността на институциите за и координация на действията за осигуряване на безопасността на населението.
Ще присъстват представители на министерствата на околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството, транспорта и съобщенията, енергетиката, Националния институт по метеорология и хидрология и Националното сдружение на общините в Република България.
