60 фенове на пловдивските Ботев и Локомотив се млатиха с камъни и прътове

До масов сблъсък между организирани фенове на двата пловдивски отбора Ботев и Локомотив се стигна вечерта на 01 октомври, след отложеното дерби между Ботев Пловдив и Левски. В битката участваха около 60 души, като половината от тях са на възраст под 20 години, съобщават от феновата групировка "Лаута" на Локомотив Пловдив.

Според публикуваната от "Лаута" информация, инцидентът започнал след като младежи на Локомотив отишли на мястото на феновете на Ботев, тъй като те не се появили на първоначално уговореното място за среща. В групата на "Лаута" имало между 25 и 30 души, предимно под 18 години, докато в групата на "Бултрас" (феновете на Ботев) били между 30 и 35 души на възраст между 20 и 40 години.

"Първо Бултрас нападнаха малка група младежи на Лаута, но след това пристигнаха останалите младежи на Лаута и ситуацията се обърна", пише се в позицията на организираните фенове на Локомотив, цитирани от БГНЕС.

В сблъсъка, който продължил около 8 минути, били използвани камъни, колани и пръчки. Според информацията от "Лаута", част от феновете на Ботев се скрили в ресторант, което довело до материални щети по помещението.

Позиция на феновете на Локомотив

От "Лаута" заявяват, че младежите им са победили в битката, като акцентират, че в групата на Ботев е имало и 40-годишни хора. "Ясно се вижда как цялата група на Бултрас бяга към ресторанта", се казва в позицията им.

"Младежи на Лаута победиха, докато Бултрас се скриха в ресторанта и изоставиха своите хора. Това е причината за щетите по ресторанта", се посочва още в съобщението.

Контекст на напрежението

Това е пореден случай на насилие между запалянковците на двата големи пловдивски съперника през последните години. Инцидентът се случи часове след отложеното дерби между Ботев Пловдив и Левски от шестия кръг на Първа лига, което се проведе във вторник на стадион "Христо Ботев".

От феновата групировка на Локомотив завършват позицията си с предизвикателен въпрос към съперниците си от Ботев.