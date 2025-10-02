Трагедия в Индонезия: Над 90 души заклещени след срутване на училище

Поне 91 души остават заклещени под развалините след срутването на училище в Индонезия, съобщи Ал Джазира, цитирайки официално изявление на правителството.

Първоначалните оценки на Националната агенция за управление при бедствия (BNPB) сочеха, че под развалините са останали 38 души, но по-късно този брой беше увеличен.

Според BNPB спасителите са установили признаци на живот при поне шестима души, които са останали заклещени почти два дни.

„Спасителните действия в момента се извършват ръчно, чрез изкопаване на дупки и отворени пространства, за да се изведат оцелелите,“ се посочва в публикация на агенцията във Фейсбук, като се обяснява, че използването на тежка техника може да предизвика допълнително срутване.

В изявлението се добавя, че чрез тесни процепи е било възможно на засегнатите да се достави храна и вода, за да оцелеят.

Официалният брой на загиналите при срутването на Ислямското бординг училище „Ал Козини“ в момента е три. Близо 100 души са били ранени, като 70 вече са изписани от болница, а 26 остават под медицинско наблюдение. Тези цифри не включват хората, които все още са заклещени под развалините.

Инцидентът се случи в понеделник следобед в Сидоарджо, Източна Ява, докато ученици – предимно тийнейджъри – и персоналът се събирали за молитва.

Над 300 души от BNPB, армията и националната полиция са мобилизирани за спасителната операция, която се описва като бавна и изключително рискована.

„Ако оценката покаже, че няма повече оцелели, следващата фаза ще включва използването на тежка техника за изваждане на загиналите, които все още са под развалините,“ заяви BNPB.

Властите посочват, че срутването се дължи на срутване на колоните на сградата по време на неразрешени строителни дейности на горния етаж.