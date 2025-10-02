  • Instagram
Страшна трагедия в столичен квартал! Човек загина, щетите са големи

Страшна трагедия в столичен квартал! Човек загина, щетите са големи
Тяло на мъж бе открито след пожар в столичния квартал "Гоце Делчев",
съобщиха от пресцентъра на МВР.

При инцидента са засегнати 35 леки автомобила, каза дежурният в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

На място са били изпратени шест противопожарни екипа.
Един от тях остава на място и в момента.
Сигналът за пожара в изоставена сграда на улица "Силиврия" е получен в 0:36 часа. Той е засегнал около 2000 квадратни метра. Сградата е рухнала.

Пожарът е погасен.

#София

