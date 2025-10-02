След смъртта на мъж в Старозагорско: Протести на ловци
Протести на ловци в Старозагорско в събота. Причината е смъртта на 44-годишен мъж в края на септември, починал в гориста местност до село Лясково.
„По случая със загиналия ловец се работи. Държа връзка с ОД на МВР- Стара Загора. Имаме съмнения за бракониерство. Полицаят, който е бил на мястото, не е реагирал адекватно според мен. Не е позвънил на 112”. Това заяви в „Здравей, България” по Нова телевизия заместник-председателят на Българския ловно-рибарски съюз Михаил Атанасов.
По думите му съмненията за бракониерство не са потвърдени от прокуратурата.
Атанасов подчерта, че през последните две години събира доказателства за бракониерство в района. Той многократно е подавал сигнали до различни институции, включително МВР и Министерство на земеделието.
Според заместник-председателят на Българския ловно-рибарски съюз хората в района се страхуват да говорят.
От прокуратурата заявиха, че 44-годишният мъж е починал от инфаркт. Назначени са експертизи, включително и проследяване на телефона на униформения. Резултатите от разследването се очакват скоро.
