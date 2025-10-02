ИЗВЪНРЕДНО: Българин е сред задържаните от флотилията за Газа?

Среднощни протести обхванаха Италия, след като израелските военноморски сили блокираха кораби от международната хуманитарна флотилия „Глоубъл Сумуд“, превозваща помощи за Газа.

Според официална публикация в Instagram канала на флотилията, сред задържаните е и българският гражданин Васил Николаев Димитров. От Министерството на външните работи в София засега отказват коментар.

В списъка със задържаните фигурират още граждани на Италия, Гърция, Турция, Швеция, Бразилия, Австрия и Малайзия. Сред тях е и известната шведска екоактивистка Грета Тунберг

Тел Авив съобщи, че лодките са спрени безопасно и че екипажът е отведен в израелско пристанище. От своя страна, представителите на флотилията определиха действията на Израел като „незаконни и акт на отчаяние“.

„На 66 морски мили от Газа около 25 военни кораба се появиха от всички посоки. Три лодки бяха прихванати, комуникациите – заглушени, GPS и VHS системите – блокирани. Израелските сили използваха и димни бомби“, се посочва в изявление на Gaza Freedom Flotilla.

Съобщението допълва, че военни са се качили на няколко плавателни съда, за да предотвратят придвижването им към анклава.

Реакции в Италия

Блокирането на флотилията предизвика незабавни протести в редица италиански градове – Рим, Милано, Неапол, Болоня, Торино, Генуа и Флоренция. В Неапол демонстранти дори блокираха движението на централната жп гара, а в Генуа протестиращи навлязоха в пристанищната зона. На някои места се стигна до сблъсъци с полицията.

Италианските медии АНСА и „Кориере дела сера“ коментират, че на борда на флотилията е имало и десетки италиански граждани, включително четирима депутати от опозицията, което допълнително ескалира общественото напрежение.