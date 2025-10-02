Борисов: Много съм притеснен, светът уверено върви към война!

"Президентът Румен Радев не е едноличен господар, той така си назначаваше хора по различните структури. Сега трябва да кажа, че най-страшното нещо, което трябва да ни притеснява и да нарушава съня ни, е войната".

Това заяви в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

И продължи: "Агресията, която Русия упражнява, е чудовищна. Много съм притеснен наистина. Светът отива към война. Затова трябва да имаме много силни служби. Не може Радев да си играе, както иска с това правителство, защото то е избрано толкова справедливо, колкото и самият той".