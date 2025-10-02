  • Instagram
Спират топлата вода в целия квартал „Дружба-2“ в София

Спират топлата вода в целия квартал „Дружба-2" в София
От 2 до 6 октомври ще бъде спряно топлоподаването за целия квартал „Дружба-2“ и комплекс Цариградски“. Ремонтът в столичния квартал „Дружба-2“ ще стартира с монтиране на спирателна арматура, съобщиха от Топлофикация София.

Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи. Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на „Дружба-2“ да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването. Същите ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства.

Ще положим всички усилия, времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове да е около 15 дни, като ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.

